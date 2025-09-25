Terug

Duitse man (49) gearresteerd voor dodelijke steekpartij in Herkenbosch

Crime

Vandaag, 18:39

De politie heeft donderdag in het Limburgse Montfort een 49-jarige man met de Duitse nationaliteit opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke geweldsincident dat op 15 september plaatsvond in Herkenbosch. Bij dat incident overleed de 66-jarige Paul Vossen in zijn eigen tuin.

In een pand aan de Kerkstraat in Montfort doet de recherche momenteel uitgebreid onderzoek. Ook worden buurtbewoners aangesproken in een buurtonderzoek. Volgens de politie zijn meerdere arrestaties in de zaak niet uitgesloten.

Slachtoffer lag zwaargewond in zijn tuin

Het dodelijke incident vond plaats op maandagochtend 15 september. Rond 08.10 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een steekpartij. Agenten en ambulancepersoneel troffen Vossen zwaargewond aan in de tuin van zijn woning. Ondanks snelle medische hulp overleed hij ter plekke.

Het slachtoffer, Paul Vossen, werkte zijn hele leven in de financiële sector en was pas kort daarvoor met pensioen gegaan. Het geweld zorgde voor grote schok in Herkenbosch.

Tientallen tips

Na een uitzending van Opsporing Verzocht eerder deze week kwamen er bijna dertig tips binnen. Bij het plaats delict werden eerder een zelfgemaakt wapen en een rendiertas gevonden. Het is nog niet duidelijk welke rol de aangehouden man precies heeft gespeeld.

