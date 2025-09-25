Politie vraagt hulp na moord op Paul (66) in Herkenbosch, dader spoorloos

In het onderzoek naar de moord op de Limburgse zakenman Paul Vossen in Herkenbosch heeft politie dringend meer informatie nodig over een auto met mogelijk een Zwitsers kenteken. Ook zoekt de politie nieuwe informatie nadat er een opvallende rendiertas is gevonden.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week kwamen bijna 30 tips binnen bij de politie. Naast het zelfgemaakte wapen is er ook een rendiertas gevonden in de buurt van het plaats delict.

De opvallende rendiertas. Beeld: Opsporing Verzocht

De politie wil daarnaast weten of er in de weken voor zijn dood of op de dag zelf voertuigen met buitenlandse kentekens zijn gezien in de omgeving van de woning. Dat geldt ook voor de Keulsebaan, Melicker Venweg, Europabaan Oost en de parkeerplaats die in de buurt ligt.

Na de moord op Paul Vossen werd de dader niet gevonden:

0:38 Dader voortvluchtig na steekpartij in Herkenbosch

Zwitsers kenteken

Het zou mogelijk gaan om een auto met een Zwitsers kenteken, wat te herkennen is aan de landcode ‘CH’ en een wit kruis in een rood vlak aan de linkerkant. De kentekenplaat begint met twee zwarte letters, gevolgd door 1 tot 6 zwarte cijfers.

De 66-jarige Paul Vossen werd op 15 september zwaargewond aangetroffen in zijn tuin en overleed kort daarna. Hij werkte heel zijn leven in de financiële wereld en was net gepensioneerd. Na 11 dagen is de verdachte nog steeds niet gevonden. De vermoedelijke dader heeft een tenger postuur, is tussen de 1,70 en 1,75 meter lang en droeg zwarte kleding met een bivakmuts.