Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie vraagt hulp na moord op Paul (66) in Herkenbosch, dader spoorloos

Politie vraagt hulp na moord op Paul (66) in Herkenbosch, dader spoorloos

Crime

Vandaag, 12:59

Link gekopieerd

In het onderzoek naar de moord op de Limburgse zakenman Paul Vossen in Herkenbosch heeft politie dringend meer informatie nodig over een auto met mogelijk een Zwitsers kenteken. Ook zoekt de politie nieuwe informatie nadat er een opvallende rendiertas is gevonden.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week kwamen bijna 30 tips binnen bij de politie. Naast het zelfgemaakte wapen is er ook een rendiertas gevonden in de buurt van het plaats delict.

De opvallende rendiertas. Beeld: Opsporing Verzocht

De opvallende rendiertas. Beeld: Opsporing Verzocht

De politie wil daarnaast weten of er in de weken voor zijn dood of op de dag zelf voertuigen met buitenlandse kentekens zijn gezien in de omgeving van de woning. Dat geldt ook voor de Keulsebaan, Melicker Venweg, Europabaan Oost en de parkeerplaats die in de buurt ligt.

Na de moord op Paul Vossen werd de dader niet gevonden:

Dader voortvluchtig na steekpartij in Herkenbosch
0:38

Dader voortvluchtig na steekpartij in Herkenbosch

Zwitsers kenteken

Het zou mogelijk gaan om een auto met een Zwitsers kenteken, wat te herkennen is aan de landcode ‘CH’ en een wit kruis in een rood vlak aan de linkerkant. De kentekenplaat begint met twee zwarte letters, gevolgd door 1 tot 6 zwarte cijfers.

De 66-jarige Paul Vossen werd op 15 september zwaargewond aangetroffen in zijn tuin en overleed kort daarna. Hij werkte heel zijn leven in de financiële wereld en was net gepensioneerd. Na 11 dagen is de verdachte nog steeds niet gevonden. De vermoedelijke dader heeft een tenger postuur, is tussen de 1,70 en 1,75 meter lang en droeg zwarte kleding met een bivakmuts.

Lees ook

Politie ontvangt zestien tips over fatale steekpartij in Herkenbosch
Politie ontvangt zestien tips over fatale steekpartij in Herkenbosch
Zelfgemaakt wapen gevonden na dodelijke steekpartij in Herkenbosch
Zelfgemaakt wapen gevonden na dodelijke steekpartij in Herkenbosch
Bewoner overleden bij steekpartij Herkenbosch, grote zoekactie naar dader
Bewoner overleden bij steekpartij Herkenbosch, grote zoekactie naar dader

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.