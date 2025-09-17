Politie ontvangt zestien tips over fatale steekpartij in Herkenbosch

De politie in Limburg heeft zestien tips binnengekregen over het dodelijke geweldsdelict in Herkenbosch. Een man kwam maandagochtend om het leven in zijn tuin aan de Van der Landelaan. De tips volgden na aandacht en een omroep voor de zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De man werd zwaargewond aangetroffen en overleed kort daarna rond 08.10 uur. Tot nu toe is er nog niemand aangehouden. De politie doet verder onderzoek en hoopt via de tips meer duidelijkheid te krijgen over de dader of daders.

Signalement van de dader

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een man met een tenger postuur, tussen de 1,70 en 1,75 meter lang. Hij droeg zwarte kleding en een zwarte bivakmuts. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat er mogelijk meerdere personen bij het geweld betrokken waren.

Op de plaats van het misdrijf werd een opvallend wapen aangetroffen: een lange grijze steel van 1,50 tot 2 meter met daaraan een mes bevestigd. De politie denkt dat het wapen door de dader zelf in elkaar is gezet. Of het mes daadwerkelijk is gebruikt bij het misdrijf, wordt nog onderzocht.

ANP