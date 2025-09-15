Zelfgemaakt wapen gevonden na dodelijke steekpartij in Herkenbosch

De politie in Limburg heeft na het dodelijke geweldsincident in Herkenbosch een opvallend wapen gevonden. Het gaat om een lange grijze steel van zo’n 1,50 tot 2 meter, met daarop een mes bevestigd. De politie vermoedt dat de verdachte het wapen zelf heeft gemaakt en vraagt mensen die meer weten zich te melden.

Het geweld gebeurde maandagochtend rond 08.10 uur in de Van der Landelaan. Daar werd een man zwaargewond aangetroffen in zijn tuin. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden niets meer voor hem doen. De verdachte ging er vandoor via de tuin van de buren.

Om de verdachte te vinden, is een grote zoekactie opgezet. De dader heeft een klein, tenger postuur, droeg zwarte kleding en had een bivakmuts op. Het Forensisch Onderzoekt doet onderzoek in en om de woning.

Hart van Nederland/ANP