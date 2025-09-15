Terug

Bewoner overleden bij steekpartij Herkenbosch, grote zoekactie naar dader

Crime

Vandaag, 11:15

Het slachtoffer van de steekpartij in Herkenbosch is om het leven gekomen. De man werd maandagochtend zwaargewond gevonden in de tuin voor zijn eigen huis. Hulpverlening mocht niet niet meer baten, het slachtoffer overleed in de tuin. De dader is voortvluchtig.

De politie kreeg om 08.10 uur een melding over het incident. Na de steekpartij is de dader via een aangrenzende tuin richting de Keulsebaan gevlucht. Automobilisten die tussen 07.30 en 08.30 uur over de Keulsebaan reden, wordt opgeroepen zich te melden bij de politie als zij dashcambeelden hebben.

Om de verdachte te vinden is een grote zoekactie opgezet. Daarbij zijn onder meer een helikopter, drones en speurhonden ingezet. Ook hebben ze iets uitgebreider signalement verspreid. De dader heeft een klein, tenger postuur, droeg zwarte kleding en had een bivakmuts op. Het Forensisch Onderzoekt doet onderzoek in en om de woning.

