Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gewonde bij steekpartij in Herkenbosch, dader voortvluchtig

Crime

Vandaag, 10:07

Link gekopieerd

Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een steekpartij in Herkenbosch, bij Roermond. De dader is op de vlucht en zou gevaarlijk zijn.

De politie kreeg rond 08.15 uur een melding van het incident op de Van der Landelaan in de Limburgse plaats. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten nog niet te kunnen zeggen wat de toestand van het slachtoffer is. Meerdere politieauto's staan in de straat en er is ook een traumahelikopter geland.

De dader is nog steeds voortvluchtig. Volgens de politie is gaat het om een persoon in zwarte kleding met bivakmuts op. De politie roept op de dader niet zelf te benaderen.

Lees ook

Helpt een messenverbod wel tegen geweld?
Helpt een messenverbod wel tegen geweld?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.