Gewonde bij steekpartij in Herkenbosch, dader voortvluchtig

Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een steekpartij in Herkenbosch, bij Roermond. De dader is op de vlucht en zou gevaarlijk zijn.

De politie kreeg rond 08.15 uur een melding van het incident op de Van der Landelaan in de Limburgse plaats. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten nog niet te kunnen zeggen wat de toestand van het slachtoffer is. Meerdere politieauto's staan in de straat en er is ook een traumahelikopter geland.

De dader is nog steeds voortvluchtig. Volgens de politie is gaat het om een persoon in zwarte kleding met bivakmuts op. De politie roept op de dader niet zelf te benaderen.