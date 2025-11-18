Politie zoekt 69-jarige Teresa Krug, die al sinds februari niet is gezien

De politie is dringend op zoek naar de 69-jarige Teresa Krug, die al sinds februari spoorloos is. Onder meer door haar rondtrekkende leven is het niet geheel duidelijk wanneer en waar ze voor het laatst is gezien. De politie vraagt zich zelfs af of de vrouw, die van Poolse afkomst is, nog leeft. De vermissing kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de dood van Paul Vossen (66) uit Herkenbosch, die in september door geweld om het leven kwam. De aangehouden verdachte in die zaak, een 49-jarige man uit Duitsland, blijkt de zoon van de vermiste Teresa te zijn.

Getuige in onderzoek

Volgens de politie is de vrouw een getuige in het onderzoek, maar ondanks uitgebreid speurwerk in binnen- en buitenland ontbreekt elk spoor. Teresa leefde een rondtrekkend bestaan en verbleef eerder in Nederland, Duitsland, Polen, Portugal en Zwitserland. Ze is circa 1 meter 60 lang, heeft een tenger postuur en een vlekje aan de linkerkant van haar onderlip. Door een ongeval is ze slechtziend. Teresa spreek Duits en Pools. Heb je haar sinds maart 2025 gezien of gesproken, weet je waar ze mogelijk is of wat haar is overkomen? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn via 0800 – 6070 of bel vanuit het buitenland naar +31 79 345 98 00.