Politie doet oproep in zaak Paul Vossen: 'Let op verstoringen in de grond'

Inwoners van Herkenbosch en Montfort moeten in de bossen alert zijn op "verstoringen" in de grond. Daartoe roept de politie op na de dood van Paul Vossen (66) en de vermissing van de moeder van de 49-jarige Duitser die daarvoor vastzit.

Vossen werd op maandagochtend 15 september in de tuin van zijn woning in Herkenbosch gestoken met een voorwerp. De politie heeft later beelden verspreid van een zelfgemaakte speer. Eind die maand werd de Duitser aangehouden.

Na de moord op Paul Vossen werd de dader niet gevonden:

0:38 Dader voortvluchtig na steekpartij in Herkenbosch

Vermiste moeder verdachte

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de moeder van de verdachte vermist is. De politie houdt er rekening mee dat de 69-jarige vrouw niet meer in leven is en mogelijk in de bossen begraven ligt. In het onderzoek naar de dood van Vossen is in de bossen een tas met kleding en andere voorwerpen aangetroffen, die daar begraven lag.

Of de tas verband houdt met de zaak Vossen, is nog niet duidelijk. Wel denkt de politie dat de spullen erin in ieder geval "misdaadgerelateerd" zijn.