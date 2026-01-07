'Moord op Paul (66) volgde op mislukte overval, verdachte kende hem niet'

De moord op Paul Vossen uit Herkenbosch begon als een poging tot een overval. Dat bleek woensdag tijdens de eerste pro-formazitting bij de rechtbank in Roermond. Volgens het Openbaar Ministerie kende de verdachte, de 49-jarige Daniel B., het slachtoffer niet en handelde hij alleen. Dat meldt L1.

Justitie gaat uit van roofmoord. De verdachte zou Vossen thuis hebben willen overvallen, maar die poging liep volledig uit de hand. Paul Vossen werd in de vroege ochtend van 15 september doodgestoken in de tuin van zijn villa aan de Van der Landelaan. Zijn vrouw vond hem en schakelde direct de hulpdiensten in, maar hulp mocht niet meer baten.

Meerdere wapens gevonden in huis

Het OM zegt over veel bewijs te beschikken. Zo zijn er DNA-sporen van de verdachte gevonden op de plaats delict. Ook werd er een taser gebruikt waarop zijn DNA zat. Daarnaast zijn er bloedsporen van Vossen aangetroffen op kleding van B. "Er is een overvloed aan bewijs", zegt het OM. De verdachte ontkent elke betrokkenheid.

Bij doorzoekingen in de woning en auto van de verdachte trof de politie meerdere wapens aan, waaronder messen en een kruisboog. Ook lag er een bivakmuts. Het moordwapen zelf is nog altijd niet gevonden. Volgens de politie droeg de dader volledig zwarte kleding en wist hij na de steekpartij te ontkomen.

Moeder van verdachte vermist

Tijdens de zitting kwam ook de vermissing van de moeder van de verdachte aan bod. De politie houdt er sterk rekening mee dat zij door geweld om het leven is gebracht en dat haar zoon daarbij betrokken is. "Er zijn sterke aanwijzingen dat ze door geweld om het leven is gebracht en dat haar zoon daarmee te maken heeft", zei de officier van justitie. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

Het nieuws dat de vermiste moeder mogelijk in de bossen rond Herkenbosch begraven ligt, zorgde voor onrust onder inwoners:

De rechtbank heeft besloten dat Daniel B. voorlopig nog drie maanden vast blijft zitten. De volgende zitting staat gepland op 18 maart.