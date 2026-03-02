Volg Hart van Nederland
Politie deelt foto verdachte van moord op Paul Vossen in Herkenbosch

Crime

Vandaag, 22:19

De politie heeft een foto vrijgegeven van Daniel B. De Duits-Poolse man zit vast voor het doden van de 66-jarige Paul Vossen in het Limburgse Herkenbosch. Politie en justitie vermoeden dat hij ook betrokken is bij de vermissing van zijn moeder. Met het vrijgeven van zijn foto hopen zij dat mensen zich melden met meer informatie over wat er met haar is gebeurd.

Vermoed wordt dat de moeder, die 69 jaar was toen ze een jaar geleden verdween, door geweld om het leven is gekomen en dat haar zoon daarbij betrokken is geweest. Een woordvoerster van de politie laat in het programma Opsporing Verzocht weten dat vrijgave van de foto uitzonderlijk is.

Na de moord op Paul Vossen werd de dader niet gevonden:

In een opslag van de 49-jarige zoon in Duitsland zijn plastic zakken gevonden met daarin een laken, kussen, shirt en delen van een matras met "grote hoeveelheden bloed" van de moeder. Verder zijn in het onderzoek ook scheppen en een hark gevonden, die mogelijk gebruikt zijn om de vrouw te begraven.

Moordwapen niet gevonden

Vossen werd in september gedood in de tuin van zijn huis aan de Landelaan. De politie arresteerde B. tien dagen later in Montfort (Limburg). Hij ontkent. Het moordwapen is vermoedelijk nog niet gevonden, zei het Openbaar Ministerie eerder dit jaar tijdens een eerste inleidende zitting. Wat precies het motief is geweest, is nog niet duidelijk.

De moeder van de verdachte leidde een zwervend bestaan en verbleef onder meer in Nederland, Polen, Duitsland, Portugal en Zwitserland. De politie zei eerder er al rekening mee te houden dat de vrouw ergens begraven is. Inwoners van Herkenbosch en Montfort werden opgeroepen om in de bossen alert te zijn op "verstoringen" in de grond.

