Drugscrimineel Jan G. zit nog in de gevangenis van Vught na het geweld in september in Overasselt, maar is dinsdag opnieuw aangehouden. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek. Hij is aangehouden in het kader van een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit en drugshandel.

Ook zes andere mannen zijn in Nederland en Duitsland aangehouden. Zij zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De andere verdachten zijn aangehouden in Nijmegen, Malden, Giessen, Weert, het grensdorp Siebengewald en het Duitse Essen.

Meerdere locaties in plaatsen rond Overasselt worden doorzocht op "waardevolle bezittingen en verboden zaken". Ook zijn er doorzoekingen in Siebengewald, Thorn, Eindhoven en het Duitse Essen.

Eerder legde de advocaat van Jan G. de verdediging van de crimineel neer, zoals te zien is in bovenstaande video.

4.000 kilo cocaïne

Jan G. was het doelwit van het geweld in Overasselt in september en werd op 15 oktober vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. G. werd op Nederlands verzoek op 18 september door de Duitse autoriteiten aangehouden.

Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken.