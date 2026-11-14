OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Getuige: Bolle Jos wilde 4 ton coke stelen van Jan G. uit Overasselt

Getuige: Bolle Jos wilde 4 ton coke stelen van Jan G. uit Overasselt

Crime

Vandaag, 21:50

Link gekopieerd

De voortvluchtige 'Bolle Jos' Leijdekkers (35) probeerde een partij van bijna 4 ton cocaïne te stelen van Jan G., toen diens woning in het Gelderse Overasselt in de nacht van 31 augustus op 1 september door meer dan dertig zwaarbewapende mannen werd aangevallen.

Dat maakt justitie volgens Het Parool op uit de verklaringen van een cruciale getuige tegen Jan G., die de basis vormen voor het drugsdossier waarvoor G. in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zit én die de onderwereldverhalen bevestigen dat Leijdekkers achter de aanval in Overasselt zat.

Vier zeecontainers uit Ghana

De 47-jarige getuige werkte bij een transportbedrijf in Dordrecht. Hij klaarde vier zeecontainers in die vanuit Ghana onderweg waren naar de Antwerpse haven, in opdracht van een drugshandelaar met de bijnaam 'Maestro'.

Na de aanval in Overasselt kreeg hij een videocall van een man die hij van televisiebeelden herkende als 'Bolle Jos' Leijdekkers. Die zou hem hebben verteld dat Jan G., alias Maestro, hem had belazerd met een zending cocaïne op de Spaans-Franse grens.

Door ANP

Lees ook

Miljoenenbeloning voor Bolle Jos levert politie meerdere tips op
Crime
Miljoenenbeloning voor Bolle Jos levert politie meerdere tips op
Advocaat van doelwit gewelddadige aanval Overasselt stopt met verdediging
Crime
Advocaat van doelwit gewelddadige aanval Overasselt stopt met verdediging
Tipgeld voor arrestatie Bolle Jos stijgt mogelijk naar 2 miljoen euro
Crime
Tipgeld voor arrestatie Bolle Jos stijgt mogelijk naar 2 miljoen euro
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.