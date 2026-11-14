Getuige: Bolle Jos wilde 4 ton coke stelen van Jan G. uit Overasselt

De voortvluchtige 'Bolle Jos' Leijdekkers (35) probeerde een partij van bijna 4 ton cocaïne te stelen van Jan G., toen diens woning in het Gelderse Overasselt in de nacht van 31 augustus op 1 september door meer dan dertig zwaarbewapende mannen werd aangevallen.

Dat maakt justitie volgens Het Parool op uit de verklaringen van een cruciale getuige tegen Jan G., die de basis vormen voor het drugsdossier waarvoor G. in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zit én die de onderwereldverhalen bevestigen dat Leijdekkers achter de aanval in Overasselt zat.

Vier zeecontainers uit Ghana

De 47-jarige getuige werkte bij een transportbedrijf in Dordrecht. Hij klaarde vier zeecontainers in die vanuit Ghana onderweg waren naar de Antwerpse haven, in opdracht van een drugshandelaar met de bijnaam 'Maestro'.

Na de aanval in Overasselt kreeg hij een videocall van een man die hij van televisiebeelden herkende als 'Bolle Jos' Leijdekkers. Die zou hem hebben verteld dat Jan G., alias Maestro, hem had belazerd met een zending cocaïne op de Spaans-Franse grens.