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Tipgeld voor arrestatie Bolle Jos stijgt mogelijk naar 2 miljoen euro

Crime

Vandaag, 22:20

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Het Openbaar Ministerie (OM) staat op het punt de beloning te verhogen voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van Jos Leijdekkers. Dat meldt De Telegraaf. Een tip over de Brabantse drugsbaron levert nu al 200.000 euro op, maar dat wordt vanaf volgende week maar liefst 2 miljoen euro.

De politie en het OM hopen met de forse verhoging dat zij burgers van Sierra Leone en andere West-Afrikaanse landen kunnen verleiden om informatie te delen over Bolle Jos. Hij zou zich in Sierra Leone schuilhouden en Nederland maakt al jaren actief jacht op hem.

Volgens justitie beschermt de regering van dit Afrikaanse land Leijdekkers, wat de arrestatie van de drugsbaron moeilijk maakt.

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On-Nederlandse hoge bedragen

De beloning van 200.000 euro was al het record voor het hoogste tipgeld in de Nederlandse geschiedenis. Het vertienvoudigen hiervan is dan ook uniek voor Nederlandse begrippen. Waar het in landen als de Verenigde Staten en Mexico gebruikelijker is om hoge geldbedragen uit te loven voor gezochte criminelen, is Nederland hier vaak terughoudender in.

Voor moordzaken zijn bedragen als 10.000 tot 20.000 euro gebruikelijker. Voor de arrestatie van Ridouan Taghi werd destijds 100.000 euro uitgeloofd. Leijdekkers is de meest gezochte crimineel van Nederland op dit moment. Hij wordt onder andere medeverantwoordelijk gehouden voor gigantische ladingen cocaïne die naar Europa komen.

Daarnaast wordt Leijdekkers door het OM in verband gebracht met de aanval in Overasselt.

Door Sam Krekels

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