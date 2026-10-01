'Sierra Leone loopt miljoenen mis door Bolle Jos: EU zet steun stop'

Sierra Leone kan voorlopig fluiten naar miljoenen euro's aan steun van de Europese Unie. De EU zet de steun stop zolang het Afrikaanse land niet meewerkt aan de uitlevering van de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos. Dat meldt De Telegraaf. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro krijgen.

Bolle Jos geldt als de meest gezochte crimineel van Nederland. Ook België zit achter hem aan. In totaal is hij veroordeeld tot meer dan 100 jaar cel.

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Druk op Sierra Leone

Bolle Jos zou zich in Sierra Leone bevinden en Nederland wil hem uitgeleverd krijgen. Justitieminister David van Weel deed onlangs nog op televisie een oproep aan het land om mee te werken.

De voortvluchtige crimineel zou een relatie hebben met de dochter van de president van Sierra Leone en in het land worden beschermd.

Miljoenen voorlopig niet uitgekeerd

De Europese Unie voert de druk op Sierra Leone nu verder op. De 18 miljoen euro aan steun die het land dit jaar zou krijgen, wordt voorlopig niet uitgekeerd, aldus de krant.

Van Weel zegt tegen De Telegraaf erg blij te zijn met de stap van de EU.