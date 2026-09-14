Drie Bolle Jos-handlangers aangehouden in Ghana

In Ghana zijn drie handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, aangehouden. Volgens de Ghanese narcoticadienst vertegenwoordigden de drie Leijdekkers en hielpen ze bij zijn criminele activiteiten.

De arrestaties volgden op de onderschepping van een grote cocaïnevracht door de Franse douane. De Ghanese autoriteiten onderzoeken nog welke rol de drie verdachten precies hadden binnen het smokkelnetwerk van Leijdekkers. Ghana benadrukt dat het land geen veilige haven wil zijn voor drugshandelaren.

Desmond C. aangehouden in Ghana

Volgens het AD is een van de aangehouden mannen Desmond C., die wordt gezien als een belangrijke handlanger van Bolle Jos. Leijdekkers zelf is al jaren voortvluchtig. Volgens de Nederlandse autoriteiten zou hij zich in Sierra Leone bevinden.

John van de Heuvel vertelde eerder bij Radio 538 over Bolle Jos en zijn verblijf in Sierra Leona, zie bovenstaande video.