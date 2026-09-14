OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drie Bolle Jos-handlangers aangehouden in Ghana

Crime

Vandaag, 15:50

In Ghana zijn drie handlangers van de Nederlandse drugsbaas Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, aangehouden. Volgens de Ghanese narcoticadienst vertegenwoordigden de drie Leijdekkers en hielpen ze bij zijn criminele activiteiten.

De arrestaties volgden op de onderschepping van een grote cocaïnevracht door de Franse douane. De Ghanese autoriteiten onderzoeken nog welke rol de drie verdachten precies hadden binnen het smokkelnetwerk van Leijdekkers. Ghana benadrukt dat het land geen veilige haven wil zijn voor drugshandelaren.

Desmond C. aangehouden in Ghana

Volgens het AD is een van de aangehouden mannen Desmond C., die wordt gezien als een belangrijke handlanger van Bolle Jos. Leijdekkers zelf is al jaren voortvluchtig. Volgens de Nederlandse autoriteiten zou hij zich in Sierra Leone bevinden.

John van de Heuvel vertelde eerder bij Radio 538 over Bolle Jos en zijn verblijf in Sierra Leona, zie bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Overasselt opgeschrikt door 'on-Nederlandse' schietpartij: dit weten we nu
Crime
Overasselt opgeschrikt door 'on-Nederlandse' schietpartij: dit weten we nu
Bijna raak: arrestatie van Bolle Jos mislukt na geheime operatie
Crime
Bijna raak: arrestatie van Bolle Jos mislukt na geheime operatie
Vader van Jos Leijdekkers vrijgesproken van witwassen horloges
Crime
Vader van Jos Leijdekkers vrijgesproken van witwassen horloges
'Broer van Bolle Jos opnieuw opgepakt in Turkije'
Crime
'Broer van Bolle Jos opnieuw opgepakt in Turkije'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.