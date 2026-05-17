'Broer van Bolle Jos opnieuw opgepakt in Turkije'

Crime

Vandaag, 20:43

Harry Leijdekkers, de oudere broer van topcrimineel 'Bolle Jos' Leijdekkers, is zondag opnieuw opgepakt in het Turkse Istanboel. Dat melden Turkse media en het Openbaar Ministerie aan het AD. Het is al de derde keer dat de 51-jarige verdachte wordt aangehouden.

Op beelden uit Turkije is te zien hoe zwaarbewapende agenten hem op de grond onder controle houden. Volgens Turkse media stond Leijdekkers internationaal gesignaleerd vanwege verdenkingen van witwassen van crimineel geld.

Zijn broer Jos Leijdekkers kwam de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws na de onderschepping van 30.000 kilo cocaïne bij de Canarische Eilanden. Ook stonden familieleden van de broers vorige week nog voor de rechtbank in Rotterdam in een witwaszaak.

Het Openbaar Ministerie bevestigt aan het AD dat Nederland eerder om uitlevering heeft gevraagd. Harry Leijdekkers zou betrokken zijn bij het wegsluizen van drugswinsten van de organisatie van zijn broer. Vorig jaar leek uitlevering nog dichtbij, maar die ging op het laatste moment niet door.

Door Redactie Hart van Nederland

