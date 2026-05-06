Cel geëist tegen vader van 'Bolle Jos' om witwassen luxe horloge

Vandaag, 13:20

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag zeven maanden cel geëist tegen de 71-jarige vader van drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als ‘Bolle Jos’. Volgens justitie maakte hij zich schuldig aan het witwassen van een duur horloge dat zou zijn betaald met crimineel geld van zijn zoon.

Het gaat om een Patek Philippe-horloge met een geschatte waarde van 110.000 euro. Het uurwerk werd gevonden tijdens een doorzoeking van de woning van de verdachte in Rotterdam in januari 2023. Daarbij trof de politie ook meerdere horloges, contant geld en een jammer aan.

Politie en justitie krijgen Bolle Jos nog altijd niet te pakken, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Volgens het OM werd het horloge geleverd via een diamantair in Antwerpen, die ook goud zou hebben gekocht voor Bolle Jos. Uit gekraakte berichten zou blijken dat het horloge bedoeld was voor zijn vader. In een van de berichten stond volgens justitie: "Die Patek rose leer is voor pa."

Vader ontkent alles

De vader van Leijdekkers ontkent dat hij het horloge cadeau heeft gekregen van zijn zoon. "Ik heb nooit wat van mijn zoon gekregen, nooit", zei hij in de rechtbank. Zijn advocaat Guy Weski stelde dat zijn cliënt niet wist dat het horloge mogelijk met misdaadgeld was betaald. “Hij dacht dat zijn zoon een succesvolle zakenman was in Dubai.”

Voor een tweede horloge vroeg het OM vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Vanwege de leeftijd van de verdachte en de duur van de zaak viel de strafeis lager uit.

Ook de moeder en zus van Bolle Jos worden vervolgd voor witwassen. Hun zaak is uitgesteld. De rechtbank doet op 20 mei uitspraak in de zaak tegen de vader.

Jos Leijdekkers zelf is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugshandel en het geven van een moordopdracht. Hij zou zich momenteel schuilhouden in Sierra Leone.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

