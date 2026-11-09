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Miljoenenbeloning voor Bolle Jos levert politie meerdere tips op

Crime

Gisteren, 22:57

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De recordbeloning van 2 miljoen euro voor de gouden tip over de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, lijkt zijn vruchten af te werpen. Sinds de politie het bedrag vorige week vertienvoudigde, zijn meerdere tips binnengekomen. Dat maakte de politie maandag bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

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De politie onderzoekt de binnengekomen informatie en hoopt dat nog meer mensen zich melden. "Over de binnengekomen tips kunnen we inhoudelijk geen mededelingen doen", laat het betrokken politieteam weten. De beloning werd vorige week verhoogd van 200.000 naar maar liefst 2 miljoen euro voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

In Nederland veroordeeld tot 24 jaar celstraf

De 35-jarige Leijdekkers verblijft in het West-Afrikaanse Sierra Leone, waar hij vermoedelijk onder de naam Omar Sheriff leeft. Ook zou hij een relatie hebben met de dochter van de president. Justitie ziet hem als een van de belangrijkste spelers in de internationale cocaïnehandel. In Nederland is hij veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf.

Door ANP

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