Advocaat van doelwit gewelddadige aanval Overasselt stopt met verdediging

Advocaat Ralph Takens legt de verdediging neer van Jan G. (28), de man die begin september het doelwit was van een gewelddadige aanval op zijn woning in het Gelderse Overasselt. Waarom de Amsterdamse advocaat niet langer voor zijn cliënt optreedt, wil hij niet zeggen, schrijft Het Parool.

In de vroege ochtend van 1 september werd de woning van Jan G. aangevallen door een groep gewapende mannen. Daarbij ontstond een hevige schietpartij. Het geweld wordt in verband gebracht met een hoogopgelopen conflict over een grote partij cocaïne van de voortvluchtige crimineel 'Bolle Jos' Leijdekkers.

Zelf verdachte in drugsonderzoek

Na de aanval kwam Jan G. zelf ook in beeld bij een groot drugsonderzoek. Op 18 september werd hij op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden bij een wegrestaurant langs de Duitse snelweg A44, in de buurt van Soest.

De 28-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 3857 kilo cocaïne. Die partij drugs werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke.