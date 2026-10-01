Overasselt blijft onrustig: burgemeester vraagt geld Rijk voor veiligheid

Een maand na het zware geweld in Overasselt zijn de zorgen in het dorp nog niet verdwenen. Burgemeester Joerie Minses van Heumen wil daarom dat het Rijk meebetaalt aan de veiligheidsmaatregelen. Dat meldt Omroep Gelderland op basis van een gesprek van de burgemeester met Nieuwsuur.

Vooral inwoners die dicht bij Jan G. en zijn familie wonen, vrezen voor nieuwe onrust als zij terugkeren. De woningen van G. en zijn zwager werden tijdelijk gesloten. De sluiting van het huis van de zwager loopt vrijdag af.

Burgemeester Minses deed eerder ook een oproep aan het kabinet om zware criminaliteit aan te pakken:

1:41 Burgemeester doet oproep aan kabinet na dodelijk geweld in Overasselt

"Ik snap dat mensen bang zijn, maar gelukkig pakken we samen het leven ook weer op", zegt Minses tegen Nieuwsuur. De burgemeester kan de familie niet zomaar uit het dorp weren.

Flinke kosten voor gemeente

Na het geweld werd onder meer een camera geplaatst die de woning van Jan G. dag en nacht bewaakt. Volgens Minses kosten de veiligheidsmaatregelen de gemeente "forse" bedragen.

"Deze criminaliteit is niet alleen een probleem van Overasselt. Ik zou het onredelijk vinden als de rekening enkel en alleen bij de gemeente belandt."