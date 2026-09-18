'Jan G. (28) uit Overasselt opgepakt voor invoer 4000 kilo coke'

De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Dat meldt het ANP. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor de woning werd doodgeschoten.

De politie bevestigt dat een 28-jarige man uit Overasselt is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. De verdachte kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september.

De Duitse politie hield de man op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aan op een parkeerplaats langs de A44 ter hoogte van het Duitse Soest.

Bijna 4000 kilo cocaïne

De verdachte wordt in verband gebracht met een poging om 3857 kilo cocaïne in te voeren. De drugs werden op maandag 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerke.

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Twee weken geleden werd in Dordrecht al een andere man aangehouden. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de poging om de partij cocaïne in te voeren.

Nederland heeft inmiddels een verzoek ingediend om de 28-jarige verdachte vanuit Duitsland over te leveren.

Link met onderzoek Overasselt

De verdachte kwam naar voren in een van de onderzoeken van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies naar aanleiding van het geweld in Overasselt op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar het huis van Jan G. Een beveiliger voor zijn woning werd doodgeschoten.

Burgemeester Joerie Minses van de Gelderse gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, heeft naar aanleiding van het geweld het kabinet opgeroepen om zware criminaliteit aan te pakken. Dit zie je in bovenstaande video.

Vanwege het lopende onderzoek deelt de politie op dit moment geen verdere informatie.