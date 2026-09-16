Veertien verdachten van dodelijk geweld Overasselt langer vast

Veertien verdachten die zijn opgepakt na de geweldsuitbarsting in Overasselt van twee weken terug, blijven maximaal negentig dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft dat woensdag laten weten. Geen enkele verdachte die nu voor de raadkamer is verschenen, komt vrij.

Verspreid over drie dagen beslist de raadkamer over de voorlopige hechtenis van 33 verdachten. De rest volgt woensdag en donderdag, waarna de rechtbank Gelderland de uitkomsten steeds een dag later bekendmaakt. Binnen de termijn van negentig dagen moet een eerste rechtszitting worden gehouden. Daarvoor is nog geen datum bepaald.

Vorige week zocht de politie "extra" bij basisscholen in Overasselt en Heumen nadat de marechaussee vuurwapens vond in de buurt van een school in Overasselt:

0:50 Politie kamt opnieuw Overasselt uit op zoek naar wapen en kogels

Beveiliger doodgeschoten en agenten gewond

De groep wordt verdacht van deelname aan het geweld rond de Ewijkseweg in de Gelderse plaats, op 1 september. Een 51-jarige man uit Wijchen die als particulier beveiliger voor de woning van drugscrimineel Jan G. stond, werd toen doodgeschoten. Twee politieagenten raakten ernstig gewond.

Op camerabeelden was te zien hoe de groep gewapend door de straat trok. Nadat de beveiliger was beschoten, renden de meeste betrokkenen snel weg. De politie begon vervolgens een klopjacht met veel mensen en materieel, waaronder helikopters, en kon in de omgeving al snel de eerste verdachten aanhouden.

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Jan G. betrokken bij productie MDMA

De 28-jarige G. bleef zelf ongedeerd. Hij woont met zijn familie in het huis, dat volgens kadastergegevens op naam van zijn vader staat. Die heeft dezelfde naam als zijn zoon en is 65 jaar. Jan junior werd op 28 april veroordeeld tot vier jaar celstraf voor betrokkenheid bij de productie van MDMA, de werkzame stof in xtc, en het veroorzaken van bodemverontreiniging die daarmee samenhing. Omdat hij in beroep ging, is hij nog op vrije voeten.