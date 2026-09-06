Herdenking doodgeschoten Berry (51) geschrapt om 'veiligheidsoverwegingen'

De herdenking zondag in Nijmegen voor de beveiliger die afgelopen week werd doodgeschoten in Overasselt gaat niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, zegt dat de afgelasting is "vanwege veiligheidsoverwegingen".

Een woordvoerder wil niet zeggen of de aanleiding een melding van de politie is. Ze hebben het besluit wel in samenspraak genomen, zegt hij. De studentenvereniging heeft volgens hem in elk geval zelf geen melding uit het criminele circuit ontvangen. Hun eigen veiligheidsmaatregelen weken niet af van wat ze normaal doen bij evenementen, zegt de woordvoerder. De leden zijn teleurgesteld, maar begrijpen het wel, laat hij weten. "Mogelijk gaat het op een ander moment wel door."

In de video hierboven vertelt een vriend van Berry wat voor persoon hij was, want naast beveiliger was hij ook paardenliefhebber en had hij zijn eigen paard.

Berry werkte jarenlang als vaste beveiliger bij Carolus Magnus. "Hij was onderdeel van de vereniging. Hij vond het altijd leuk om bij ons te werken", zei een woordvoerder van de Nijmeegse studentenvereniging daar eerder over tegen De Gelderlander. De herdenkingsbijeenkomst van zondag was bedoeld om herinneringen aan hem op te halen en zou openbaar toegankelijk zijn.

De vereniging denkt na over een alternatieve manier om Leenders te herdenken, maar de woordvoerder kan nog geen informatie delen over hoe dat eruit gaat zien.

Geen negatief advies

Een woordvoerder van de politie laat weten dat vanuit de politie geen negatief advies is gegeven over de herdenking. Vanwege het grote aantal verwachte bezoekers zou, zoals bij elke grote bijeenkomst, beveiliging geregeld moeten worden en dat is volgens de politiewoordvoerder niet gelukt.

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Inzamelingsactie

Berry was ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken. Dat pand in Overasselt werd dinsdagochtend onder vuur genomen. De beveiliger is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij.

Berry had geen uitvaartverzekering. Met de donaties kan er toch een afscheid worden geregeld voor zijn familie en vrienden. Organisator Elma noemt de steun "hartverwarmend". "Het laat zien hoe geliefd Berry was."

De actie ging hard. Na één dag was het oorspronkelijke doel van 10.000 euro al bereikt. Daarna werd de grens opgeschoven naar 20.000 euro. Ook dat bedrag is inmiddels binnen.