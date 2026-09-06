Belg (26) opgepakt na geweld in Overasselt: teller staat op 35 aanhoudingen

Voor het grove geweld eerder deze week in het Gelderse Overasselt is een nieuwe verdachte aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg, meldt de politie. Hij werd vrijdag in Amsterdam opgepakt.

Daarmee komt het totaal aantal aangehouden verdachten voor de massale schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag op 35. Er zijn al 32 van hen vrijdag voorgeleid en zij zitten voorlopig vast in beperkingen.

Na een week vol politieacties en geweld kwamen bewoners van Overasselt eerder deze week samen tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst. Dit zie je in de bovenstaande video.

Verdachten uit zeven verschillende landen

De 26-jarige Belg wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij het geweld. Omdat hij in beperkingen zit en het onderzoek nog in volle gang is, doet de politie verder geen mededelingen over zijn rol.

Van de 32 voorgeleide verdachten zijn er 16 Frans, 11 Nederlands, twee Algerijns, één Libisch, één Oekraïens en één Belg. Twee Franse verdachten zijn minderjarig en zijn 16 en 17 jaar oud. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 32 jaar. Twee eerder aangehouden personen zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven wel verdachte.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek naar het grove geweld in Overasselt is zondag hervat. "We treffen nog steeds voorwerpen aan die bij het incident horen", meldt de politie.

Bij de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag werd de 51-jarige Berry doodgeschoten. Hij was aan het werk als beveiliger bij de woning van Jan G. toen hij door een groep gewapende mannen onder vuur werd genomen. Een inzamelingsactie om de man een mooi afscheid te geven heeft al ruim 20.000 euro opgehaald.

Verder raakten ook twee agenten gewond bij het schietincident. Een van hen was zelfs in levensgevaar, inmiddels is dat niet meer het geval. De andere agent is eerder deze week al ontslagen uit het ziekenhuis.