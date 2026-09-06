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Politie hervat zoektocht in Overasselt: opnieuw voorwerpen gevonden

Crime

Vandaag, 10:33

De politie heeft zondag het onderzoek naar het grove geweld in Overasselt hervat. Rond de woning waar in de nacht van maandag op dinsdag een grote groep gewapende mannen opdook, worden nog altijd spullen gevonden. "We treffen nog steeds voorwerpen aan die bij het incident horen", meldt de politie. Om welke voorwerpen het gaat, is niet bekend.

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Bij het geweld bij het huis van de veroordeelde Jan G. (28) kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. Hij werd doodgeschoten. Een inzamelingsactie om de man een mooi afscheid te geven heeft al ruim 20.000 euro opgehaald.

Voor de inwoners van Overasselt werd er vrijdag een bijeenkomst gehouden. In de bovenstaande video vertellen zij wat ze ervan verwachten.

Ook raakten twee agenten gewond. Een van hen was zelfs in levensgevaar, inmiddels is dat niet meer het geval. De andere agent is eerder deze week al ontslagen uit het ziekenhuis.

Wapens en kogel gevonden

De politie zoekt in het gebied rond de woning naar voorwerpen en sporen die te maken kunnen hebben met de massale schietpartij.

De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens aangetroffen. Zaterdag werd met metaaldetectoren gezocht. Volgens De Gelderlander werd daarbij in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden.

32 verdachten vast

Vrijdag zijn 32 verdachten van de schietpartij voorgeleid. Zij blijven voorlopig vastzitten en zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact met elkaar mogen hebben en alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Door Redactie Hart van Nederland

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