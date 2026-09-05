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Politie blijft komende dagen zoeken in Overasselt en omgeving

Crime

Vandaag, 20:22

De politie meldt ook de komende dagen verder te zoeken in de omgeving van Overasselt. De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens gevonden in het onderzoek naar de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Zo werd er een tas in Wijchen gevonden waarin wapens zaten. Het is niet duidelijk of die gebruikt zijn bij het grove geweld eerder deze week.

In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. (28). Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten; twee agenten raakten gewond.

34 mensen zijn na afloop aangehouden. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen in contact staan met hun advocaat.

Volgens regionale media is zaterdag onder meer met metaaldetectoren gezocht in het weiland naast de woning van Jan G. en in de berm daar in de buurt. De Gelderlander schrijft dat daarbij in ieder geval een onafgevuurde kogel is gevonden.

Door ANP
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