Gebiedsverbod na dodelijke schietpartij Overasselt opnieuw verlengd

Het gebiedsverbod voor een van de bewoners van een huis aan de Ewijkseweg in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij de woning vond begin september een dodelijke schietpartij plaats. Burgemeester Joerie Minses hoopt met de maatregel bij te dragen aan het verdere herstel van de rust en veiligheid in de Gelderse plaats.

Het pand kwam op 1 september onder vuur te liggen toen het werd bestormd door een groep gewapende mannen. Hierbij kwam de 51-jarige Berry uit Wijchen om het leven en raakten twee politieagenten gewond. Hierna startte de politie een groot onderzoek en zijn er inmiddels 35 mensen aangehouden. Dagen na het incident werden nog meerdere wapens in de omgeving gevonden.

Bewoner mag gemeente Heumen niet in

De voor drugsproductie veroordeelde crimineel Jan G. (28) woont op het adres, samen met zijn familie. Zijn naam wordt door de gemeente niet genoemd. De bewoner mag gedurende de periode dat het noodbevel geldt niet in de gemeente Heumen komen. De woning is op last van de burgemeester voor een jaar gesloten.