Burgemeester doet oproep aan kabinet na dodelijk geweld Overasselt

Burgemeester Joerie Minses van de Gelderse gemeente Heumen heeft het kabinet opgeroepen om zware criminaliteit aan te pakken. Dat deed hij aan het begin van de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het massale geweld in Overasselt, dat onder gemeente Heumen valt. Ook is tijdens de vergadering kort stilgestaan bij de dood van de beveiliger.

Volgens Minses is er in Overasselt "een vorm van extreem geweld aan de oppervlakte gekomen en zichtbaar geworden". De burgemeester stelt dat dit geen probleem van alleen de gemeente is. "Het gaat om een nationaal probleem." Hij riep de landelijke overheid op "alles te doen wat binnen haar vermogen ligt om deze ontwrichtende criminaliteit een halt toe te roepen".

'Geweld veroorzaakte schokgolf'

De burgemeester zei dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid moet nemen bij het bestrijden van de criminaliteit. Het geweld heeft volgens hem een schokgolf veroorzaakt in heel Nederland. Minses was dan ook blij dat de koning op Prinsjesdag zei dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad de hoogste prioriteit houdt.

Minses heeft de afgelopen tijd met veel inwoners gesproken, zei hij, en ook met betrokken agenten. Volgens hem leeft er een gevoel van onder andere angst, machteloosheid en verdriet. Hij zei dat de gemeente nu vooral behoefte heeft aan rust.

In de vroege ochtend van 1 september trok in Overasselt een groep gewapende mannen richting het huis van drugscrimineel Jan G. De 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen werd bij de woning doodgeschoten. Twee agenten die als eerste ter plaatse kwamen, raakten zwaargewond.

In totaal zijn 35 mensen aangehouden met verschillende nationaliteiten en leeftijden tussen de 16 en 32 jaar. Een paar zijn op vrije voeten gesteld, maar nog wel verdachten.