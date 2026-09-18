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Burgemeester houdt woning Overasselt langer dicht na schietpartij

Crime

Vandaag, 11:38

Een woning aan de Honingklaver in Overasselt blijft twee weken langer gesloten. Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen heeft besloten dat het pand tot 2 oktober dicht blijft. Hij doet dat op basis van informatie van politie en justitie.

Volgens verschillende media woont in de woning familie van Jan G., die is veroordeeld voor drugsproductie.

Schietpartij van 1 september

In de vroege ochtend van 1 september trok in Overasselt een groep gewapende mannen richting het huis van drugscrimineel Jan G. De 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen werd bij de woning doodgeschoten. Twee agenten die als eerste ter plaatse kwamen, raakten zwaargewond.

In totaal zijn 35 mensen aangehouden met verschillende nationaliteiten en leeftijden tussen de 16 en 32 jaar. Een paar zijn op vrije voeten gesteld, maar nog wel verdachten.

Meer maatregelen verlengd

Eerder deze week werd ook het gebiedsverbod voor de bewoners van het pand aan de Ewijkseweg bij Overasselt met drie maanden verlengd. Die woning is van Jan G.

De burgemeester wil met de verlengde maatregelen de rust in Overasselt herstellen en de openbare orde waarborgen na de gewelddadige schietpartij van begin september. Het geweld heeft volgens de burgemeester een schokgolf veroorzaakt in heel Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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