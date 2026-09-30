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Twee mannen (24 en 25) uit Amsterdam opgepakt voor schietpartij Overasselt

Twee mannen (24 en 25) uit Amsterdam opgepakt voor schietpartij Overasselt

Crime

Vandaag, 08:59

Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt van 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud, meldt de politie.

Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn tevens twee vuurwapens - waaronder een automatisch vuurwapen - en meerdere gegevensdragers in beslag genomen.

In de woning waar de vuurwapens werden aangetroffen is ook een derde verdachte aangehouden. Zijn rol wordt verder onderzocht.

De schietpartij maakte veel indruk op buurtbewoners. Tijdens een speciale inloopbijeenkomst deelden zij hun zorgen en ervaringen. Bekijk hun reacties in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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