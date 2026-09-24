'Jan G. binnenkort overgeleverd vanuit Duitsland naar Nederland'

Jan G. wordt binnenkort van Duitsland overgeleverd naar Nederland. Dat meldt De Telegraaf. De 28-jarige man uit Overasselt is 18 september aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats begin september.

G. wordt verdacht van betrokkenheid bij de poging om bijna 4000 kilo cocaïne te vervoeren. De Duitse politie hield de man op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aan op een parkeerplaats langs de A44 ter hoogte van het Duitse Soest.

De Duitse rechter heeft donderdag toestemming gegeven om G. over te leveren. Dat betekent dat hij binnen enkele dagen al kan worden overgedragen aan de Nederlandse justitie, aldus de krant.

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Dodelijk geweld 1 september

De verdachte kwam naar voren naar aanleiding van het geweld in Overasselt op 1 september. Een bewapende groep mannen kwam die dinsdagochtend naar het huis van G. en schoot de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen dood die voor het huis aan het posten was. Twee agenten raakten gewond.

De mannen verspreidden zich daarna. Uiteindelijk werden 36 mensen aangehouden.

Burgemeester Joerie Minses van de Gelderse gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, heeft naar aanleiding van het geweld het kabinet opgeroepen om zware criminaliteit aan te pakken. Dit zie je in bovenstaande video.