OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Familie Jan G. zegt nauwelijks hulp te krijgen na bedreigingen in Overasselt'

Crime

Vandaag, 19:31

Link gekopieerd

Familieleden van Jan G. uit Overasselt zeggen dat ze nauwelijks steun krijgen van de politie en de gemeente Heumen, ondanks rechtstreekse bedreigingen aan hun adres. Dat vertelt een familielid aan Omroep Gelderland. Ook omwonenden van de woning van Jan G. klagen over gebrekkige communicatie.

Bij het vuurwapengeweld in Overasselt kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Ook meerdere paarden raakten gewond, zoals te zien is in bovenstaande video. Zeker twee dieren liepen een schotwond op.

Volgens het familielid heeft de familie al jaren geleden afstand genomen van Jan G. Toch worden ze naar eigen zeggen steeds opnieuw geconfronteerd met de gevolgen van de gebeurtenissen in Overasselt, omdat ze dezelfde achternaam dragen. "We hebben rechtstreekse bedreigingen gekregen, maar krijgen nauwelijks steun van gemeente of politie", zegt het familielid tegen de omroep.

Dreigvideo na dodelijke schietpartij

In de nacht van 1 september kreeg Jan G. aan de Ewijkseweg in Overasselt bezoek van een groep van meer dan dertig gewapende mannen. Daarbij werd zijn beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond.

Een dag later verscheen online een video waarin gemaskerde, zwaarbewapende mannen Jan G. en zijn naasten bedreigden. "We vermoorden iedereen waar je van houdt. Vrienden en familie", zeggen de mannen in de video.

Volgens het familielid hebben de bedreigingen ook grote gevolgen voor andere familieleden, die naar eigen zeggen niets met de gebeurtenissen te maken willen hebben.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Woning Overasselt na vier weken weer open, camera's houden toezicht
Crime
Woning Overasselt na vier weken weer open, camera's houden toezicht
Overasselt blijft onrustig: burgemeester vraagt geld Rijk voor veiligheid
Crime
Overasselt blijft onrustig: burgemeester vraagt geld Rijk voor veiligheid
'Jan G. binnenkort overgeleverd vanuit Duitsland naar Nederland'
Crime
'Jan G. binnenkort overgeleverd vanuit Duitsland naar Nederland'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.