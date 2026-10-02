Woning Overasselt na vier weken weer open, camera's houden toezicht

De woning aan de Honingklaver in Overasselt die vier weken dicht was op last van burgemeester Joerie Minses, gaat vrijdag weer open. De gemeente ziet geen reden om de sluiting te verlengen. Wel komen er twee maanden lang camera's rond het huis.

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Volgens de gemeente zijn er geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren gekomen die een langere sluiting rechtvaardigen. Burgemeester Minses heeft wel besloten camerabewaking in te stellen rond de woning.

Die camera's blijven twee maanden staan. Volgens de gemeente gebeurt dat voor "het bevorderen van de rust en veiligheid in de omgeving".

Familie van veroordeelde crimineel

Volgens diverse media woont in het huis familie van Jan G. Hij is veroordeeld voor drugsproductie.

De woning van G., net buiten Overasselt, was op 1 september het doelwit van een groep gewapende mannen. Minses informeerde buurtbewoners donderdagavond tijdens een besloten bijeenkomst over zijn besluit.

Burgemeester Minses deed eerder ook een oproep aan het kabinet om zware criminaliteit aan te pakken: