Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan Nederland

Jan G., het doelwit van het geweld in Overasselt in september, is uit Duitsland overgeleverd. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 28-jarige man uit de Gelderse plaats op Nederlandse bodem is.

Bij het vuurwapengeweld in Overasselt kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Ook meerdere paarden raakten gewond, zoals te zien is in bovenstaande video. Zeker twee dieren liepen een schotwond op.

G. werd op Nederlands verzoek op 18 september door de Duitse autoriteiten aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken.

Schutters hadden het op G. gemunt

In de nacht van 31 augustus op 1 september trok een grote groep gewapende mannen door de Gelderse plaats. Daar schoten zij een bewaker dood voor het huis van G. Ook raakten twee agenten gewond. De schutters hadden het gemunt op G., bleek ook later uit een dreigvideo.

Voor de geweldsuitbarsting in Overasselt werden ruim dertig mannen uit verschillende landen aangehouden. Ook werden in de wijde omgeving dagen na het incident nog wapens gevonden. Daarnaast werd op 4 september een man uit Dordrecht aangehouden. Hij wordt evenals G. verdacht van betrokkenheid bij de poging tot het invoeren van de partij cocaïne. Eind september besloot de raadkamer dat hij negentig dagen langer vastblijft.