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'Verdachten Overasselt beschikten over militaire aanvalswapens'

Crime

Vandaag, 08:04

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De mannen achter de dodelijke aanslag in Overasselt zouden hebben beschikt over regelrecht oorlogstuig. De groep had volautomatische aanvalswapens voorhanden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van het strafdossier.

Meer dan dertig pistolen en geweren slingerden rond na de dodelijke aanslag voor de boerderij van Jan G. in het Gelderse Overasselt op 1 september van dit jaar. Deze werden in boerenvelden en tuinen achtergelaten door de verdachten tijdens de klopjacht door de politie.

In het strafdossier staan foto's van veertien in beslag genomen wapens. Wapenexperts identificeren hieruit vier volautomatische aanvalswapens. Deze wapens zijn normaal voorbehouden aan het leger of speciale eenheden van de politie.

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Geweer gebruikt door Amerikaans leger

Zo lag in de tuin bij buren van Jan G. volgens experts een volautomatische Colt M16. Dat is een automatisch geweer dat tientallen jaren door het Amerikaanse leger is gebruikt.

Langs de provinciale weg vond de politie een SAR 80: een zwaar kaliber volautomatisch aanvalsgeweer. Deze werd gebruikt in de Balkanoorlog in de jaren 90.

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