'Hoofdverdachte goudroof Drents Museum kreeg deal aangeboden'

Een van de hoofdverdachten van de goudroof uit het Drents Museum in Assen, heeft in zijn cel een deal aangeboden gekregen. Dat meldt De Telegraaf woensdag. Hij is niet ingegaan op de mogelijke deal, die volgens zijn advocaat helemaal niet aangeboden had kunnen worden. Ook is niet bekend wie hem die deal heeft aangeboden.

De 36-jarige Douglas W., zou vorige week bezocht zijn door drie mannen die een 'strafkorting' van 50 procent voorstelden, als hij zou vertellen waar het geroofde goud zou zijn. Dat laat zijn advocaat Dennis Vlielander aan de krant weten. De raadsman en zijn cliënt zullen de deal vrijdag benoemen tijdens de eerste zitting in de zaak in de rechtbank Noord-Nederland in Assen.

Wie de drie mannen waren, weet Vlielander niet. De mannen zouden zich niet geïdentificeerd hebben. "Ik heb mijn cliënt uitgelegd dat de enige die over de straf gaat, de rechter is. Kortom: ze kunnen hem geen deal aanbieden."

Langer vast

Een andere verdachte, een 20-jarige man uit Heerhugowaard, blijft negentig dagen langer in voorarrest. Hij was te zien op de beelden uit de Praxis in Assen die hij twee dagen voor de kunstroof zou hebben bezocht. Hij zou er mogelijk een hamer hebben gekocht. In het water op het terrein van het museum is een hamer van de bouwmarkt gevonden die vermoedelijk is gebruikt bij de inbraak.

In totaal heeft de politie zeven verdachten aangehouden. Drie van hen zitten vast. Het Openbaar Ministerie heeft besloten een 26-jarige verdachte uit Heerhugowaard vrij te laten. Deze man had anders vrijdag voor de rechtbank in Assen moeten verschijnen, samen met twee medeverdachten. "Hij is niet betrokken geweest bij de uitvoering van de kunstroof in het museum, maar had in de ogen van het OM een ondersteunende rol", meldt het OM.

Start rechtszaak

Het Openbaar Ministerie geeft vrijdagochtend in de rechtbank in Assen een toelichting op de stand van zaken in het onderzoek naar de kunstroof. Naast Douglas W. staat ook verdachte Bernhard Z. (35) dan terecht. Zij werden op 29 januari opgepakt. De daaropvolgende dag verspreidde de politie hun volledige namen en foto's.

Uit het museum werden op 25 januari vier Roemeense kunstschatten gestolen. Het gaat om een gouden helm en drie gouden armbanden. Die zijn nog spoorloos.

ANP