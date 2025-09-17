Mishandelingen, vernielingen en diefstal: meer plaatsen in ban van terreurjeugd

Grote overlast van jeugd: dit horen we de laatste weken wel vaker. Neem Heemskerk en Beverwijk, maar nu kunnen we ook Heerhugowaard en Uithuizen aan het rijtje toevoegen. In laatstgenoemde loopt het de spuigaten uit en houden sommige ouders hun kinderen zelfs thuis, omdat er al diefstallen, vernielingen en een stevige mishandeling hebben plaatsgevonden.

De meeste voorvallen gebeuren op of bij het sportpark in de Groningse plaats. De lokale voetbalclub baalt van de situatie. Bij hen zijn nu al meermaals ruiten ingegooid. "We weten nu niet wat te doen, want als we de nu gesneuvelde ruit laten maken, dan is ’ie over twee weken weer ingegooid", verzucht voorzitter Marcel Dob. "We hebben echt geen idee wie dit op zijn geweten heeft. Kijk, kattenkwaad is leuk, dat deden wij vroeger ook. Maar dit is geen kattenkwaad meer. Dit gaat alle perken te buiten."

Overvallen en vernielingen

Dob kent ook de andere verhalen van soms heel heftige gebeurtenissen. Een van die incidenten is de diefstal van een longboard en de vernieling van een mobiele telefoon van een jonge jongen. De moeder van het slachtoffer doet anoniem haar verhaal. "Mijn zoon had een longboard en komt al niet zo veel buiten, hij heeft autisme. Dus nu was hij daar bezig en kwamen er drie jongens van waarschijnlijk 13 of 14 jaar. Die vroegen of ze erop mochten, dat wilde hij niet. Toen boden ze hem 200 euro, dat wilde hij ook niet."

Daarna liep het uit de hand. "Toen hebben ze het bord afgepakt en probeerden ze het te vernielen door erop te stampen. Dat lukte niet en toen namen ze het mee. Daarna belde hij mij meteen, maar toen ze dat doorkregen, pakten ze zijn telefoon en gooiden die kapot. Hij had wel al door kunnen geven waar hij precies was, dus ik sprong op de fiets, maar heb die jongens niet meer te pakken gekregen", vertelt ze met hoorbare boosheid. Ze heeft inmiddels aangifte gedaan.

Met schop geslagen?

Ook gaan er verhalen rond van een heftige vechtpartij, waarbij zelfs een jongen met een schop geslagen zou zijn. Alle voorvallen zijn bij de politie gemeld. Die kan nog niet overal op ingaan, maar zegt wel op de hoogte te zijn van een mishandeling. "Wij doen onderzoek naar het incident van woensdag 10 september waarbij twee minderjarigen zijn bedreigd en waarvan één van hen is mishandeld. Op dit moment kunnen we in het kader van het onderzoek niet verder ingaan op dit incident."

Ze roepen getuigen op om zich te melden, beelden zijn ook welkom. De mishandelde minderjarige moest gewond af worden gevoerd naar het ziekenhuis.

Kinderen blijven uit voorzorg thuis

Een andere moeder, minstens zo bezorgd, zegt dat ze haar kinderen nu zelfs thuis houdt. "Van mij mogen ze niet meer alleen naar het sportpark", zegt Kim Hoven, moeder van een tweeling. "De zorgen zijn groot. Echt heel groot", benadrukt ze. Haar kinderen vinden het jammer, "want ze spelen er graag met vriendjes". Maar veiligheid gaat voor haar boven alles.

Burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hogeland kent de problematiek. "Er zijn signalen, maar we hebben er nog geen helder beeld van. Daarom hopen wij dat bewoners alle signalen doorgeven aan de gemeente."