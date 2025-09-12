Scholen en sportclubs in Heemskerk en Beverwijk dicht uit angst voor geweld tussen jongeren

Na een reeks geweldsincidenten tussen twee groepen in Beverwijk en Heemskerk grijpt de gemeente stevig in. Locoburgemeester Aad Schoorl heeft, in overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Beverwijk, een noodbevel uitgevaardigd. Vrijdag houden zeker vijf middelbare scholen en meerdere sportclubs hun deuren gesloten.

In een brief aan ouders en leerlingen hebben het Castor College, het Dalí College, vmbo-school Skills, Forta en Fourteens laten weten dat ze vrijdag de deuren gesloten houden. Op beelden van een correspondent is te zien dat er bij het Castor College in Beverwijk zeker één politievoertuig staat. De fietsenrekken bij de school zijn leeg.

Het gebied waar nu een noodbevel geldt. Hier kan bijvoorbeeld preventief gefouilleerd worden. Beeld: Gemeente Beverwijk

Enkele wijken in Beverwijk en Heemskerk zijn aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. "Het doel hiervan is mogelijk wapenbezit en wapenmisbruik tegen te gaan", meldt de gemeente Beverwijk op X. Het veiligheidsrisicogebied geldt tot donderdag 9 oktober 2025.

Het veiligheidsrisicogebied is blauwgemarkeerd op de kaart. Dit loopt vanaf Water Acker naar Centrum en Oosterwijk. Beeld: Gemeente Heemskerk

In het veiligheidsrisicogebied krijgt de politie de bevoegdheid om preventief te fouilleren om zo te controleren op (verboden) wapenbezit. Dat moet escalatie voorkomen en de rust in de regio herstellen. Volgens de gemeente gaat het om een uitzonderlijke maatregel, die alleen wordt ingezet als er geen andere opties meer zijn.

Geweld tussen groepen jongeren

Uit het bericht van de gemeente blijkt niet om wat voor groepen het precies gaat. Volgens regionale media zou het gaan om ‘twee rivaliserende groepen jongeren’ die elkaar het leven zuur maken.

Ook rondom sporthal De Walvis is het onrustig. NH Nieuws schrijft: "Zodra de zon ondergaat, is het rond sporthal De Walvis niet langer veilig. Tegen de avond verzamelen zich groepen jongeren bij de sporthal, de skatebaan, de dijk en de parkeerplaatsen." Zo is daar iemand van zijn fiets beroofd, meldt een politiewoordvoerder.

De Beverwijkse hockeyclub BHC Overbos heeft, net als de scholen, ook besloten om vrijdag dicht te blijven. De club ziet vooralsnog geen reden om de wedstrijden van komend weekend af te gelasten. Als er toch nog andere maatregelen komen, informeert de club haar leden daarover. Ook voetbalvereniging RKVV DEM heeft de trainingen afgelast. De voetbalclub overlegt wat er met de geplande wedstrijden voor dit weekend gebeurt.

Dreigementen via sociale media

Online circuleren berichten over "dingen die mogelijk kunnen gaan gebeuren", aldus de woordvoerder, die uitlegt dat scholen daardoor zelf hebben besloten de deuren te sluiten. Hij kan niet zeggen om wat voor dreiging het gaat. De burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit, zei bij de 538 Ochtendshow dat het onder meer om AI-beelden van ontploffende scholen gaat. "Het zijn verschrikkelijke beelden. Ze gaan elkaar te lijf buiten school maar door de dreigementen die eerder deze week online zijn geuit hebben we besloten om de scholen dicht te houden. De groepen zijn bekend bij de politie maar over het politieonderzoek kan ik verder niets zeggen."

"Sommige berichten die online worden gedeeld, zijn onjuist of niet bevestigd", aldus de politie. Het verspreiden van onwaarheden kan strafbaar zijn als het leidt tot maatschappelijke onrust.

Impact

Foort van Oosten, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, begrijpt de onrust in de omgeving. "Ik schrik er ontzettend van wat er online allemaal rondgaat daar. Dit moeten we in onze samenleving echt niet willen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Toch staat de minister achter het besluit van de scholen, gemeenten en het Openbaar Ministerie om de scholen vandaag dicht te houden. "Als school wil je dit liever ook niet, maar kennelijk was de situatie zo ernstig dat ze dit besloten hebben. Ik hoop dat het bij deze ene dag blijft."

De gemeente erkent dat de maatregelen veel impact hebben. "We begrijpen dat dit een grote inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners. Deze beslissing is niet zomaar genomen, maar is zorgvuldig afgewogen, met de veiligheid van onze inwoners als belangrijkste doel", laat Schoorl weten.

