Scholen in Beverwijk en Heemskerk maandag weer open na online dreiging

De vier middelbare scholen en de mbo-school in Beverwijk en Heemskerk die vrijdag gesloten bleven vanwege dreiging, gaan maandag allemaal weer open. Dat melden de beide gemeenten, "tenzij er echt signalen zijn dat dat onverstandig is." Die signalen zijn er momenteel niet, benadrukken de Noord-Hollandse gemeenten.

Vijf scholen en meerdere sportclubs in de regio hielden vrijdag hun deuren dicht. Aanleiding daarvoor waren online 'hele nare berichten' die rondgingen tussen twee rivaliserende jeugdgroepen. De burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit, laat aan Hart van Nederland weten dat deze groepen al langere tijd met elkaar in conflict zijn.

Donderdagavond escaleerde dat, volgens Smit. "Er werden hele nare berichten verstuurd met verschrikkelijke beelden. Zo zou op een van de video's te zien zijn dat jongeren worden mishandeld en vernederd. We zien liever niet dat deze beelden nog verder worden verspreid," aldus Smit.

Rust creëren

De gezamenlijke beslissing van de scholen, gemeenten en het Openbaar Ministerie om vrijdag de deuren dicht te houden, was vooral bedoeld om rust te creëren. Er was niet per se sprake van een actieve dreiging tegen één of meerdere scholen.

In een persverklaring wordt gemeld dat er sprake is van een conflict tussen twee groepen, en dat dit geen "brede dreiging" voor de hele gemeenschap betekent.

Beverwijk en Heemskerk laten weten nauw contact te houden met onder andere sportverenigingen en organisatoren van evenementen dit weekend. "Onze boodschap aan hen is helder: alle activiteiten kunnen doorgang vinden, tenzij er echt signalen zijn dat dit onverstandig is. Deze hebben we tot nu toe niet."

Hart van Nederland / ANP