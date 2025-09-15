Terug

Verdachte opgepakt na geweld door jeugdgroepen in regio Beverwijk

Crime

Vandaag, 06:55

De politie heeft zondagavond opnieuw iemand aangehouden na de reeks ongeregeldheden in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. De verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige mishandeling en beroving die samenhangen met een conflict tussen jeugdgroepen.

De politie onderzoekt meerdere zaken tegelijk en sluit meer arrestaties niet uit. Wie iets weet of beelden heeft, wordt gevraagd zich te melden. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Na de sluiting door online dreiging zijn de scholen in Beverwijk en Heemskerk maandag weer open. Gemeenten zien geen reden voor verlenging van de maatregel. Wel blijven de gemeente, scholen en hulpdiensten alert:

Vrijdagavond werd al een 20-jarige man uit Heemskerk opgepakt. Hij wordt verdacht van onder meer opruiing en zit nog steeds vast. Maandag 15 september moet hij voor de rechter verschijnen.

Politie in gesprek op scholen

Om de rust terug te brengen gaan wijkagenten maandag langs bij scholen in de buurten waar de spanningen speelden. Daar praten ze met leerlingen, ouders en leerkrachten. Volgens de politie is er op dit moment geen sprake van direct gevaar, maar blijft de situatie scherp in de gaten gehouden.

De politie benadrukt dat jongeren zowel slachtoffer als dader kunnen worden bij dit soort conflicten. Ouders krijgen het advies om met hun kinderen in gesprek te blijven. Ook roept de politie op geen filmpjes of berichten te verspreiden die de onrust verder kunnen aanwakkeren.

