Voetbalclub Beverwijk neemt maatregelen wegens onrust: beveiliging langs de lijn

Crime

Vandaag, 11:12

De schrik zit er goed in bij voetbalvereniging R.K.K.V. DEM uit Beverwijk, nadat er heftige beelden rondgingen van de recente onrust tussen jongerengroepen uit de Noord-Hollandse gemeente en buurgemeente Heemskerk. De voetbalclub heeft zaterdag uit voorzorg de hele dag beveiliging rondlopen op het sportcomplex. "Het is voor de gemoedsrust van de ouders, maar uiteraard hopen we dat er niets gaat gebeuren", zegt wedstrijdsecretaris Elly Bouwens.

Op sociale media gaan bizarre filmpjes rond waarin te zien is dat er door groepen jongeren onrust en geweld wordt gestookt in het gebied. Eerder werd door de locoburgemeester al een noodbevel uitgevaardigd. Daarom hielden meerdere middelbare scholen en sportclubs vrijdag hun deuren gesloten.

'Er wordt echt gedreigd met schieten'

De voetbalclub heeft besloten dat de wedstrijden dit weekend wel doorgaan, maar neemt de dreiging zeer serieus. "Er is het nodige gebeurd, er gaan de nodige filmpjes rond", zegt Bouwens tegen Hart van Nederland. Ouders zijn door de uitbarsting van geweld en dreigingen ongerust, vervolgt ze. "Er wordt echt gedreigd met schieten, dat is best wel heftig. Tegen een vuurwapen ben je niet opgewassen", aldus Bouwens.

Om ouders en kinderen een gevoel van veiligheid te geven, is er vandaag dus beveiliging aanwezig op het terrein. Toeschouwers zijn blij dat de clubleiding zich bekommert om de veiligheid, maar er heerst ook verbazing dat deze maatregelen blijkbaar nodig zijn. "Dat is natuurlijk absurd, kinderen moeten vrijuit kunnen voetballen", zegt een toeschouwer.

Een andere toeschouwer hoopt vooral dat de ontwikkelingen ouders aan het denken zetten. "Ik hoop dat de ouders thuis zich eens gaan afvragen: wat doet mijn kind nou eigenlijk allemaal? En dat je daar een beetje de controle op kunt houden."

Hart van Nederland sprak verschillende buurtbewoners uit Beverwijk. Benieuwd? Kijk dan verder via bovenstaande video.

