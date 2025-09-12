Nog geen aanhoudingen voor onrust Beverwijk en Heemskerk: 'Weten wie we op het oog hebben'

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de onrust in Beverwijk en Heemstede, heeft politiechef Hamit Karakus van de eenheid Noord-Holland gezegd. "We weten wie we op het oog hebben, we weten dat we daar goed onderzoek naar doen en we weten dat we ze vroeg of laat gaan achterhalen, en dat we ze gaan aanhouden."

Op sociale media gaan allerlei filmpjes rond over de onrust en geweld in het gebied. Sommige filmpjes, zoals een bom die op een school valt, zijn overduidelijk nep. Maar er gaan ook echte beelden rond van een mishandeling. "Daar zie je hoe ver ze kunnen gaan, dat toont ook aan hoe erg de situatie is", aldus Karakus.

De politie heeft volgens hem ook veel werk aan nepbeelden die online verschijnen. "Dat veroorzaakt heel veel onrust bij kinderen en bij ouders", aldus Karakus. Hij zegt ouders en kinderen ook te willen waarschuwen voor de nepbeelden. "Trap er niet in."

