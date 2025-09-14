Terug

Burgemeester Beverwijk: meer onderzoeken naar strafbare feiten

Crime

Vandaag, 21:30

Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk sluit niet uit dat de politie op korte termijn meer aanhoudingen verricht na de ontstane onrust door rivaliserende groepen jongeren. Na de aanhouding van een 19-jarige jongen uit Beverwijk voor wapenbezit tijdens een preventieve controle en de arrestatie van een 20-jarige man uit Heemskerk voor het verspreiden van nepnieuws en opruiende beelden, zegt de burgemeester dat er momenteel "meerdere onderzoeken lopen naar strafbare feiten".

Smit zegt terug te kijken op roerige dagen. "We zijn geconfronteerd met verschrikkelijke gasten met afschuwelijke acties", zegt hij in een verklaring, mede namens de gemeente Heemskerk.

Na de sluiting door online dreiging gaan de scholen in Beverwijk en Heemskerk morgen weer open. Gemeenten zien geen reden voor verlenging van de maatregel. Wel blijven de gemeente, scholen en hulpdiensten alert:

Scholen sloten vrijdag hun deuren nadat gewelddadige video's met beelden van een mishandeling, een ontploffing van een school door middel van AI-beelden en dreigingen van een schietpartij veelvuldig werden gedeeld.

De scholen gaan maandag weer open. "Het is altijd veilig geweest. De onrust speelde zich vooral online en tussen enkele rivaliserende groepen af", aldus Smit.

Hart van Nederland/ANP

