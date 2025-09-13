Man (20) uit Heemskerk opgepakt na verspreiden opruiende berichten

In Heemskerk is vrijdagavond een 20-jarige man aangehouden omdat hij via sociale media valse informatie zou hebben verspreid en opriep tot onrust. Dat meldt de politie zaterdag. Hij zit vast. De politie zegt niet te kunnen delen wat de verdachte precies heeft geplaatst.

De arrestatie volgt na spanningen in Beverwijk en Heemskerk, waar eerder deze week jongeren tegenover elkaar kwamen te staan. Het conflict zorgde voor zoveel onrust dat de burgemeester een noodbevel afkondigde. Ook bleven meerdere middelbare scholen en sportclubs vrijdag dicht uit voorzorg.

Volgens de politie circuleerden er online allerlei berichten over mogelijke escalaties in de twee Noord-Hollandse plaatsen. Toch bleef het vrijdagavond en in de daaropvolgende nacht rustig op straat.

"Dit laat zien dat de berichten die rondgaan nep zijn", zegt de politie in een bericht. Wel benadrukt de politie dat ze de situatie scherp in de gaten houden.

Het is niet duidelijk of de aangehouden man deel uitmaakt van een van de groepen jongeren die eerder met elkaar in conflict waren geraakt.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De politie meldt dat er verschillende onderzoeken lopen naar strafbare feiten en dat meer aanhoudingen "op korte termijn" niet worden uitgesloten. Het opzettelijk verspreiden van valse informatie die kan leiden tot onrust is strafbaar. Ook blijft de politie zichtbaar aanwezig in de twee plaatsen, meldt een politiewoordvoerder. Hoelang dit het geval zal zijn, weet hij niet. "Ik heb geen glazen bol, maar voor nu is dit de situatie."

In het veiligheidsrisicogebied zijn mensen gefouilleerd. Ook zijn voertuigen onderzocht. De politie heeft bij de controles geen strafbare feiten ontdekt.

Rol voor ouders en verzorgers

De politie roept mensen die verontrustende beelden zien op sociale media, op om dit te melden en de beelden niet zelf te delen. Ook zegt ze een beroep te doen op ouders. "De politie heeft gemerkt dat er personen naar Heemskerk en Beverwijk komen om te kijken 'of er wat sensatie is'. Dit is niet verstandig. Praat hier over met je kind."