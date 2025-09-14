Terug

Twee jongeren in Beverwijk en Heemskerk aangehouden voor wapenbezit

Crime

Vandaag, 13:18

In Beverwijk en in Haarlem zijn rondom de onrust van rivaliserende groepen twee jongeren aangehouden voor "overtreding van de wet wapens en munitie". Dat meldt de politie zondag. Een woordvoerder wil wegens het onderzoek niet toelichten wat ze precies bij zich hadden.

In Beverwijk heeft de politie bij een preventieve controle een 19-jarige man uit diezelfde plaats aangehouden. Deze man zit momenteel nog vast. Bij "een reguliere controle van jeugd in Haarlem" is een minderjarige jongen uit die plaats aangehouden. Vanwege zijn leeftijd zit hij niet vast. Beide verdachten worden zondag verhoord.

Na de sluiting door online dreiging gaan de scholen in Beverwijk en Heemskerk maandag weer open. Gemeenten zien geen reden voor verlenging van de maatregel. Wel blijven de gemeente, scholen en hulpdiensten alert:

De rivaliteit tussen twee jongerengroepen leidde donderdag tot extra onrust nadat gewelddadige video's met beelden van een mishandeling, een ontploffing van een school door middel van AI-beelden en dreigingen van een schietpartij veelvuldig werden gedeeld. Scholen sloten daarom vrijdag hun deuren.

Hart van Nederland/ANP

