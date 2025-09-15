Nieuwe verdachte aangehouden in conflict jeugdgroepen Noord-Holland

De politie heeft maandagmiddag nog een verdachte gearresteerd in het onderzoek naar twee rivaliserende groepen in Noord-Holland. Deze persoon, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt wordt verdacht van "betrokkenheid bij de ernstige mishandeling in het conflict tussen de jeugdgroepen".

De aanhouding is gedaan in een lopend onderzoek naar ernstige mishandeling en beroving in een conflict tussen jeugdgroepen in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Zondag werd ook een verdachte opgepakt die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de mishandeling en beroving.

De schrik zat er vorige week goed in bij voetbalvereniging R.K.K.V. DEM uit Beverwijk nadat heftige beelden rondgingen van de onrust:

1:41 Dreiging met vuurwapens bij jeugdvoetbal: club zet beveiliging in

Vorige week ontstond onrust nadat er gewelddadige video's rondgingen op sociale media met beelden van een mishandeling, met AI gemaakte beelden van een ontploffing van een school en dreigingen van een schietpartij. Enkele scholen sloten daarop vrijdag uit voorzorg de deuren en er kwam een noodbevel.

Langer vast

Vrijdagavond werd ook al een 20-jarige man uit Heemskerk gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem onder meer van bedreiging naar aanleiding van een bericht op sociale media. De rechter -commissaris heeft maandag besloten dat de man twee weken langer vast blijft zitten. Drie anderen, die werden aangehouden voor overtreding van de Wet wapens en munitie, zijn heengezonden.

Het onderzoek naar de incidenten is nog niet afgelopen. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten. Heb jij iets gezien of gehoord? Bel dan met de politie via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000.