Weer arrestatie na mishandeling bij ruzie jeugdgroepen

Een derde verdachte is maandagavond aangehouden voor betrokkenheid bij een ernstige mishandeling en beroving tijdens het conflict tussen jeugdgroepen in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. De politie maakte dinsdag niet bekend wie de verdachte is en waar deze woont.

De eerste verdachte voor betrokkenheid bij mishandeling werd zondagavond al opgepakt. Maandagmiddag volgde de tweede. "De verdachten zitten vast en het onderzoek gaat verder", aldus de politie.

Na de sluiting door online dreiging zijn de scholen in Beverwijk en Heemskerk maandag weer open. Gemeenten zien geen reden voor verlenging van de maatregel. Wel blijven de gemeente, scholen en hulpdiensten alert:

1:20 Burgemeester Beverwijk: scholen gaan maandag weer open

Maandagavond zei politiechef Hamit Karakus van de eenheid Noord-Holland in talkshow Pauw & De Wit dat nog geen slachtoffers zich hadden gemeld bij de politie. Het is volgens de chef goed mogelijk dat een slachtoffer in dit conflict ook een dader kan zijn.

ANP