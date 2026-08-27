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Verdachten ernstige mishandeling 6-jarig meisje naar Pieter Baan Centrum

Crime

Vandaag, 12:09

De twee vrouwen die worden verdacht van de zeer ernstige mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal, worden medio november opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Deskundigen gaan daar hun gedrag onderzoeken en kijken ook naar hoe de twee met elkaar omgaan.

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Dat bleek donderdag tijdens een eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Groningen. Verdachten Liza van A. (34), de moeder van het meisje, en haar vriendin Sharona B. (31) waren daar niet bij.

Vastgebonden en opgesloten

Volgens het Openbaar Ministerie werd het meisje veelvuldig extreem mishandeld. Ze zou onder meer zijn vastgebonden, in een donkere kelder zijn opgesloten en geslagen. Ook zou het kind zijn gedwongen haar eigen braaksel op te eten. De zaak kwam in mei aan het licht en zorgde voor grote onrust in de wijk Parkwijk, waar de vrouwen woonden.

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Het OM zegt dat die onrust gevolgen heeft gehad "voor alle betrokkenen" en vooral "niet in het belang van het slachtoffer" is. Het belang van het meisje heeft volgens de officier van justitie vanaf het begin vooropgestaan "en zal ook altijd voorop blijven staan." De rechtbank heeft media gevraagd de naam van het kind niet te noemen.

Bekentenissen en chats onderzocht

Volgens hun advocaten hebben beide vrouwen tot nu toe meegewerkt aan het onderzoek en bekennende verklaringen afgelegd. Ook wordt nog onderzoek gedaan naar een enorme hoeveelheid chats tussen de verdachten. Daarin staan onder meer beschrijvingen van de mishandelingen.

De twee vrouwen willen meewerken aan het onderzoek in het PBC en hopen dat deskundigen hun inzicht kunnen geven in hoe het zover heeft kunnen komen.

De volgende inleidende zitting is op 17 november.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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