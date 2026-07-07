OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Tweede moeder verliest voogdij na mishandeling Stadskanaal'

'Tweede moeder verliest voogdij na mishandeling Stadskanaal'

Crime

Vandaag, 16:56

Link gekopieerd

De tweede moeder die betrokken was bij de kindermishandeling in Stadskanaal, is het gezag over haar 7-jarige zoontje definitief kwijt. Dat melden het AD en RTV Noord dinsdag. Stichting Jeugdbescherming Noord wordt aangesteld als voogd over het kind. Eerder werd al bekend dat de moeder van het meisje uit haar ouderlijk gezag was gezet.

De heftige zaak kwam halverwege mei aan het licht. De twee moeders uit Stadskanaal bleken jarenlang hun kinderen, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, ernstig te hebben mishandeld. Het meisje werd opgesloten in een kelder, verwaarloosd en geslagen. Haar moeder filmde zelfs de mishandelingen. Het meisje raakte zo zwaargewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht.

De zaak zorgde voor een grote shock. In onderstaande video vertelt de buurman meer over wat hij van de mishandelingen weet.

Buurt reageert geschokt op nieuws over mishandeling bij gezin Stadskanaal
2:21

Buurt reageert geschokt op nieuws over mishandeling bij gezin Stadskanaal

De moeders worden verdacht van onder andere poging tot doodslag, vrijheidsberoving en zware mishandeling. De vrouwen (31 en 33 jaar oud) zijn vriendinnen van elkaar.

Ramen ingegooid

De spanning in het Groningse dorp liep flink op nadat het nieuws bekend werd. De ramen van de huizen van de verdachten werden ingegooid en er werd een noodverordening afgekondigd. Vanwege deze maatschappelijke onrust werden beide vrouwen vervroegd aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dit weten we nu over de gruwelijke mishandeling van 2 kinderen in Stadskanaal
Dit weten we nu over de gruwelijke mishandeling van 2 kinderen in Stadskanaal
'Moeders Stadskanaal al langer bekend bij instanties, rapport lag al klaar'
'Moeders Stadskanaal al langer bekend bij instanties, rapport lag al klaar'
Inspectie onderzoekt rol jeugdzorg na mishandeling kinderen Stadskanaal
Inspectie onderzoekt rol jeugdzorg na mishandeling kinderen Stadskanaal

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.