'Tweede moeder verliest voogdij na mishandeling Stadskanaal'

De tweede moeder die betrokken was bij de kindermishandeling in Stadskanaal, is het gezag over haar 7-jarige zoontje definitief kwijt. Dat melden het AD en RTV Noord dinsdag. Stichting Jeugdbescherming Noord wordt aangesteld als voogd over het kind. Eerder werd al bekend dat de moeder van het meisje uit haar ouderlijk gezag was gezet.

De heftige zaak kwam halverwege mei aan het licht. De twee moeders uit Stadskanaal bleken jarenlang hun kinderen, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, ernstig te hebben mishandeld. Het meisje werd opgesloten in een kelder, verwaarloosd en geslagen. Haar moeder filmde zelfs de mishandelingen. Het meisje raakte zo zwaargewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht.

De zaak zorgde voor een grote shock. In onderstaande video vertelt de buurman meer over wat hij van de mishandelingen weet.

2:21 Buurt reageert geschokt op nieuws over mishandeling bij gezin Stadskanaal

De moeders worden verdacht van onder andere poging tot doodslag, vrijheidsberoving en zware mishandeling. De vrouwen (31 en 33 jaar oud) zijn vriendinnen van elkaar.

Ramen ingegooid

De spanning in het Groningse dorp liep flink op nadat het nieuws bekend werd. De ramen van de huizen van de verdachten werden ingegooid en er werd een noodverordening afgekondigd. Vanwege deze maatschappelijke onrust werden beide vrouwen vervroegd aangehouden.