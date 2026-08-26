Opsluiting, wurging of gedwongen urine drinken: kindermarteling in Nederland is blinde vlek

De afgelopen jaren zijn er diverse ernstige gevallen aan het licht gekomen waarbij kinderen langdurig en zwaar werden mishandeld. Recente voorbeelden zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en twee kinderen uit Stadskanaal, maar volgens onderzoek van de NOS gaat het niet om op zichzelf staande incidenten.

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Bij deze extreem zware vorm van mishandeling worden kinderen opgesloten, vastgebonden of ze moeten bijvoorbeeld urine drinken. Voor dit soort gevallen bestaat in Nederland geen officiële term, terwijl in het Engels wordt gesproken van child torture, oftewel kindermarteling.

Een voorbeeld van kindermarteling zijn de twee moeders uit Stadskanaal die jarenlang hun kinderen mishandelden. Toen dit nieuws naar buiten kwam was er boosheid alom in de wijk van de twee kinderen, zo is te zien in de video hierboven.

Mishandeling of marteling

Waar kindermishandeling vaak samenhangt met onmacht of verwaarlozing, is bij kindermarteling sprake van doelbewust geweld. Daarbij lijkt de dader voldoening te halen uit de macht over de minderjarige.